Власти Сахалина не будут вводить бейджи для привитых без одобрения

https://static.news.ru/photo/a35c6ed4-57fa-11eb-802a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Лимаренко Фото: Валерий Лимаренко/vk.com

Власти Сахалинской области не планируют вводить бейджи для привившихся от COVID-19 без одобрения жителей, заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Ни закон, ни общественное согласие не должны быть нарушены. Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем, — отметил Лимаренко, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

О соответствующих планах Лимаренко объявил 14 января. Глава региона заявил, что обладатели бейджей смогут перестать носить защитные маски в общественных местах.

В России число выздоровевших от коронавирусной инфекции за последние сутки возросло на 27 311 человек. Общее число вылечившихся в стране достигло 2 936 991.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом. Новых случаев заражения за минувшие сутки зафиксировано 24 092. Таким образом, уже пятый день подряд в стране выписывают больше вылечившихся, чем выявляют новых случаев заболевания. Всего заболевших — 3 544 623 человека. Жертвами COVID-19 стали 590 пациентов, с начала пандемии зарегистрировано 65 085 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что пункт о вакцинации необходимо включить в трудовой договор. По его словам, это стоит сделать в первую очередь для таких профессий, как преподаватель вуза.