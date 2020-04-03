Власти ряда регионов заявили о смягчении режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/b742ca36-75c1-11ea-a561-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Главы ряда субъектов РФ приняли решения по поводу продления и условий «режима всеобщей самоизоляции». Некоторые чиновники заявили о возможности смягчить меры, другие — об их продлении.

Так, по словам главы Псковской области Михаила Ведерникова, нужды в режиме ЧС там нет. А ограничительные меры могут смягчить уже через неделю. В регионе выявлено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, от неё скончались два человека, один выздоровел, шестеро госпитализированы с подозрением на COVID-19.

Глава Тамбовской области Александр Никитин заявил, что карантин в регионе не вводился, поэтому нельзя позволять неоправданно жёстких мер в отношении граждан, вышедших на улицу по уважительным причинам. По словам губернатора, во многом определяющей станет следующая неделя.

Статистика заболеваемости покажет, достаточно ли принимаемых мер, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Пока же региональные власти готовят пакет мер, направленных на поддержку экономики, малого и среднего бизнеса, — сообщает обладминистрация.

В Тамбовской области шесть подтверждённых случаев COVID-19.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский продлил самоизоляцию для жителей до 30 апреля. При этом в особом положении окажется Десногорск, в трёх километрах от которого находится Смоленская АЭС. Там вводится ограничение с 4 по 30 апреля на въезд и выезд на территорию города граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (пребывания). Всем въезжающим будут измерять температуру. Если она составит от 37 градусов и выше, а также при наличии признаков простудного заболевания, людей на территорию населённого пункта не пустят. В Смоленской области, по последним данным, выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поручил главам муниципалитетов совместно с автоинспекторами усилить контроль за передвижениями граждан между городами и посёлками в регионе. Он пояснил, что речи о закрытии населённых пунктов не идёт, вся промышленность, сферы жизнеобеспечения и бизнес должны продолжать чётко работать. На Ямале выявлено 12 заражённых коронавирусной инфекцией. Все заболевшие — жители посёлка Пангоды. На его территории с 2 апреля введён карантин.

В Мордовии режим ограничений продлили до 30 апреля включительно, но некоторые предприятия смогут возобновить работу в ближайшие дни.

В Хакасии «режим всеобщей самоизоляции» продлили по 12 апреля, в Свердловской области — до 20 апреля, в Удмуртии, Липецкой, Пензенской и Брянской областях— до 30 апреля, а в Волгоградской — до 1 мая.

Власти большинства регионов России ввели режим самоизоляции для всех жителей по примеру Москвы. Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин ужесточил карантинные меры. Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

3 апреля глава России, проведя беседы с губернаторами, сообщил, что вводить ограничительные меры во всех регионах «под одну гребёнку» неправильно и нужно руководствоваться конкретной ситуацией. Об этом он говорил в ходе совещания с Совбезом. После чего последовали заявления губернаторов о принятых решениях по карантину.

Всего в России по состоянию на 3 апреля выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян. На Москву приходится 2923 диагноза. В мире число подтверждённых случаев COVID-19 перевалило за миллион, писал NEWS.ru.