Крыши всех спорткомплексов Кировской области проверят после обрушения

После того как в одном из спорткомплексов Кирова во время детских соревнований обрушилась часть крыши, губернатор региона Игорь Васильев поручил проверить состояние кровель всех спортивных объектов области.
Дал поручение всем ответственным органам провести детальную проверку произошедшего. Учитывая снежную зиму и частые перепады температур этой весной, также поручил провести проверку кровель всех спортивных объектов региона, — говорится в сообщении, которое Васильев разметил в сторис Instagram.
Он также отметил, что намерен обсудить детали произошедшего с собственником пострадавшего здания — ООО «Газпром Инвестгазификация».
Как писал NEWS.ru, в спорткомплексе «Вересники» в Кирове проходили детские соревнования, в ходе которых обрушилась часть крыши здания. Как заявили в прокуратуре, никто из детей не пострадал «по случайному стечению обстоятельств». Представители надзорного ведомства подчеркнули, что исходя из предварительной версии, причиной ЧП стало скопление мокрого снега и влаги на крыше комплекса. Была организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения детей в помещениях. Руководство региональной прокуратуры контролирует проведение этой проверки.