Крыши всех спорткомплексов Кировской области проверят после обрушения

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В Москве на Красной площади задержали мужчину, вышедшего на одиночный пакет. Он сидел на ступенях Мавзолея Ленина с плакатом. Об этом протестующий сообщил «ОВД-Инфо».

Надпись на плакате гласила «Свободу политзаключённым». Не исключено, что таким образом пикетчик требовал от российских властей освободить в том числе и оппозиционера Алексея Навального, который в данное время отбывает наказание...