Власти потребовали от уральцев снести дом за свой счёт

https://static.news.ru/photo/897a680c-7e49-11eb-a554-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Проживающие в многоквартирном двухэтажном доме № 29 по улице Ереванская в Екатеринбурге получили от городской администрации письмо с требованием снести жильё, которое ранее было признано аварийным. Причём сделать это гражданам предложили за свой счёт. О происходящем журналистам сообщил один из жильцов дома по имени Андрей Волков.

Он уточнил, что в письме ни о какой компенсации за ущерб и траты речи не шло. По словам мужчины, и его семья, и соседи являются собственниками квартир. Их жильё приватизировано. Следовательно, все обязанности по содержанию дома лежат на них.

В случае если дом не будет снесён, власти отберут помещения в аварийном здании и участок для муниципальных нужд, ссылаясь на статью 32 Жилищного кодекса РФ. Как рассказали в комитете по жилищной политике, в настоящий момент в городе действует программа по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Она предполагает изъятие дома в муниципальную собственность мэрии, ремонт здания за городской бюджет и выплату компенсации собственникам жилья. Согласно программе, жителям дома должны предоставить другое муниципальное жильё.

Поскольку все процедуры проходят в рамках бюджетных ассигнований, процесс может быть длительным, — цитирует сообщение от ведомства портал E1.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы намерены обсудить законопроект о возможности включения сведений об аварийных многоквартирных домах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В первом чтении документ может быть рассмотрен на заседании 9 марта, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.