Подмосковные органы власти приступили к ликвидации стихийных свалок в городском округе Пушкино.
Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин рассказал об этом в эфире
Эти свалки знаем, уже ликвидируем. Часть свалок оказалась на федеральных землях — процесс будет дольше. Но завтра мы их уже не увидим, — пообещал министр.
Куракин считает, что лучшим способом избежать таких ситуаций в будущем стало бы усиление ответственности за незаконное складирование отходов. Министр признал, что найти незаконные мусоровозы не составляет трудностей, однако, чтобы привлечь их к ответственности, нужны процессуальные документы, которые «устоят в суде».
Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин также пообещал разобраться с нарушителями в Пушкино, однако для этого местным жителям нужно обратиться в полицию с соответствующими документами, чтобы возбудить административное дело. Хромушин добавил, что необходимо ввести видеофиксацию по подобным статьям.
Ранее Дмитрий Куракин утверждал, что очевидные экологические проблемы в Подмосковье отсутствуют, как сообщал News.ru. Министр уверял, что на территории региона уже давно нет свежего мусора.