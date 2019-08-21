https://static.news.ru/photo/a953bfb8-c444-11e9-a399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подмосковные органы власти приступили к ликвидации стихийных свалок в городском округе Пушкино.

Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин рассказал об этом в эфире телеканала «360» . По словам чиновника, жители Пушкино неоднократно жаловались на появившиеся в округе незаконные стихийные свалки. Некоторые граждане даже засняли номера грузовиков, которые сваливали мусор прямо на дороге в лесу.

Эти свалки знаем, уже ликвидируем. Часть свалок оказалась на федеральных землях — процесс будет дольше. Но завтра мы их уже не увидим, — пообещал министр.

Куракин считает, что лучшим способом избежать таких ситуаций в будущем стало бы усиление ответственности за незаконное складирование отходов. Министр признал, что найти незаконные мусоровозы не составляет трудностей, однако, чтобы привлечь их к ответственности, нужны процессуальные документы, которые «устоят в суде».

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин также пообещал разобраться с нарушителями в Пушкино, однако для этого местным жителям нужно обратиться в полицию с соответствующими документами, чтобы возбудить административное дело. Хромушин добавил, что необходимо ввести видеофиксацию по подобным статьям.

Ранее Дмитрий Куракин утверждал, что очевидные экологические проблемы в Подмосковье отсутствуют, как сообщал News.ru. Министр уверял, что на территории региона уже давно нет свежего мусора.