Власти Петербурга установили запрет на ночную работу общепита

Заведения общественного питания Санкт-Петербурга до 29 ноября 2020 года не смогут работать в ночное время суток, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
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Как уточняется, все ограничения вступят в силу 26 октября. Продолжать работу в ночное время смогут только те заведения, которые расположены на территории АЗС, вокзалов и аэропорта.
Ранее NEWS.ru писал, что в Волгоградской области ввели ряд ограничений для заведений общепита. По словам главы региона Андрея Бочарова, меры приняты в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19.
Для местных кафе и ресторанов установлен лимит заполняемости в 50%, им запрещено работать после 23:00, а также проводить корпоративы, банкеты и другие массовые мероприятия. Запрет по поводу торжеств распространяется также на турбазы.