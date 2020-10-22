Власти Петербурга установили запрет на ночную работу общепита

https://static.news.ru/photo/ed0f4da4-1456-11eb-ace1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведения общественного питания Санкт-Петербурга до 29 ноября 2020 года не смогут работать в ночное время суток, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Дополнительно предусматривается введение уникальных QR-кодов, которые будут подтверждать соответствие заведений требованиям безопасности. Данный код должен быть размещён на видном месте у входа в ресторан или кафе.

Как уточняется, все ограничения вступят в силу 26 октября. Продолжать работу в ночное время смогут только те заведения, которые расположены на территории АЗС, вокзалов и аэропорта.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгоградской области ввели ряд ограничений для заведений общепита. По словам главы региона Андрея Бочарова, меры приняты в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19.

Для местных кафе и ресторанов установлен лимит заполняемости в 50%, им запрещено работать после 23:00, а также проводить корпоративы, банкеты и другие массовые мероприятия. Запрет по поводу торжеств распространяется также на турбазы.