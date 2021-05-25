Власти Петербурга опровергли сообщения о нехватке коек для COVID-пациентов

https://static.news.ru/photo/2e2703b8-bd5d-11eb-a4f7-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Во временном госпитале «Ленэкспо» есть свободные койки для пациентов с коронавирусом и власти не планируют разворачивать дополнительные места. Об этом заявили в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости.

В «Ленэкспо» заняты 89 коек, из них три реанимационных. Говорить о том, что в «Ленэкспо» закончились койки, некорректно, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что в общей сложности в Северной столице для пациентов с COVID-19 свободно 15,7% коек.

Госпиталь в выставочном комплексе в Санкт-Петербурге был развернут в апреле 2020 года. С тех пор он дважды приостанавливал работу из-за снижения количества пациентов. С 21 мая госпиталь возобновил приём заразившихся коронавирусом.

О якобы нехватке коек в «Ленэкспо» сообщило издание «Фонтанка». По его сведениям, заполнено только первое отделение, но новых пациентов отправляют в другие стационары.