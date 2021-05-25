В петербургском госпитале закончились места для заражённых COVID-19

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В Петербурге заканчиваются койки для больных коронавирусом. Во временном госпитале в «Ленэкспо» не принимают новых пациентов, сообщает «Фонтанка».

Новых пациентов отвозят в другие стационары Санкт-Петербурга, несмотря на то, что пока заполнено только первое отделение временного госпиталя.

Пока нет экстренной необходимости сейчас открывать ещё 200 коек, которые там есть. Даже в нашем госпитале-трансформере на Народной улице есть свободные 59 коек, и в остальных стационарах города ещё достаточно мест, — цитирует издание медиков.

Дополнительные 97 коек были развёрнуты в «Ленэкспо» 21 мая. Они полностью закончились за четыре дня.

Ранее сообщалось, что медики выявили новый штамм коронавируса российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.

Директор НИИ имени Пастера, академик РАН и иммунолог Арег Тотолян подчеркнул, что речь идёт именно об отдельном самостоятельном штамме, что подтверждено с помощью специфических исследований. При этом он заверил, что все российские вакцины защитят от новой мутации, как и выработанный иммунитет после заражения другим штаммом.