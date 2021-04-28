Врач рассказал о петербургском штамме COVID

Российские медики недавно выявили новый штамм российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.
Как рассказал «Известиям» директор НИИ имени Пастера, академик РАН иммунолог Арег Тотолян, новый штамм обнаружил именно его институт.
Северо-западный, или петербургский, штамм SARS-CoV-2 <...> впервые был идентифицирован нашим институтом в образце биоматериала от жителя Санкт-Петербурга в марте. Сейчас он определяется ещё в нескольких других регионах, — объяснил он.
Речь именно об отдельном самостоятельном штамме, что подтверждено с помощью специфических исследований.
Тотолян отметил, что все российские вакцины защитят от новой мутации, как и выработанный иммунитет после заражения другим штаммом.
Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пример Индии, где сейчас наблюдается «коронавирусный шторм», доказывает: страны, которые раньше не сильно пострадали, «всё равно пострадают». Он отметил, что единственный выход для них — вакцинация.