Врач рассказал о петербургском штамме COVID

https://static.news.ru/photo/3e30d296-0036-11eb-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские медики недавно выявили новый штамм российского происхождения. Первую так называемую северо-западную мутацию нашли у жителя Петербурга.

Как рассказал «Известиям» директор НИИ имени Пастера, академик РАН иммунолог Арег Тотолян, новый штамм обнаружил именно его институт.

Северо-западный, или петербургский, штамм SARS-CoV-2 <...> впервые был идентифицирован нашим институтом в образце биоматериала от жителя Санкт-Петербурга в марте. Сейчас он определяется ещё в нескольких других регионах, — объяснил он.

Речь именно об отдельном самостоятельном штамме, что подтверждено с помощью специфических исследований.

Тотолян отметил, что все российские вакцины защитят от новой мутации, как и выработанный иммунитет после заражения другим штаммом.

Ранее NEWS.ru писал, что российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пример Индии, где сейчас наблюдается «коронавирусный шторм», доказывает: страны, которые раньше не сильно пострадали, «всё равно пострадают». Он отметил, что единственный выход для них — вакцинация.