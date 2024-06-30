Власти Новосибирска назвали причины затопления улиц на фоне сильных дождей Мэрия Новосибирска: часть улиц затопило из-за отсутствия ливневок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэрия Новосибирска после затопления ряда улиц признала, что на некоторых из них нет ливневок, а для устранения последствий сильных дождей потребуется больше времени, чем обычно, передает издание NGS. Отмечается, что при строительстве дорог не было предусмотрено обустройство ливневой канализации.

Для удаления дождевых потоков при пиковом выпадении осадков требуется более длительный период, чем при обычной интенсивности дождевых осадков, — говорится в заявлении администрации.

После дождей и града, прошедших 25 июня, в Новосибирске оказались частично затопленными несколько улиц, в результате автомобилистам пришлось двигаться буквально по рекам, а на улице Курчатова машину унесло течением. Прокуратура обратилась в суд из-за ситуации в городе.

Ранее сообщалось о мощных паводках в Пожарском и Красноармейском округах Приморского края, вызванных сильными линиями. В результате от транспортного сообщения были отрезаны четыре населенных пункта: Олон, Новокрещенка, Дальний Кут и Дерсу.

До этого управление МЧС по Приморскому краю сообщало, что сильные ливни создали сложную паводковую обстановку в регионе. В Дальнереченск были привлечены дополнительные силы ведомства из Владивостока.