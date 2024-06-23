Приморье «уходит под воду» из-за мощных ливней МЧС сообщило о сложной паводковой обстановке в Приморье из-за ливней

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сильные ливни в Приморье создали сложную паводковую обстановку в регионе, сообщило местное управление МЧС. По данным ведомства, минимум три населенных пункта — Олон, Красный Яр и Новокрещенка — оказались отрезаны, к ним организовали лодочные переправы, еще десятки жилых участков подтоплены.

По оперативным данным, в настоящее время в Приморье всего затоплено 11 приусадебных участков в г. Дальнереченск и один участок в селе Вострецово Красноармейского округа. В четырех муниципальных образованиях края зафиксировано 34 перелива на 15 участках автодорог, из них на 12 участках ограничено движение для легкового, в некоторых случаях — для всех видов автотранспорта, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в Дальнереченск привлекли дополнительные силы МЧС из Владивостока. Продолжаются работы по откачке воды, укреплению дамб, а также проводится мониторинг гидрологической обстановки.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки затопило 145 приусадебных участков, сообщал главк МЧС России по региону. Отмечается, что в общей сложности их число составило 562, пострадавших нет.

До этого МЧС России докладывало, что в результате весеннего половодья на территории России было подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков. Под водой оказалось 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов.