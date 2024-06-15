В российском регионе затопило более 560 участков МЧС: в ХМАО затоплены 562 приусадебных участка

Фото: Михаил Плецкий/РИА Новости

В течение суток в Ханты-Мансийском автономном округе затоплено 145 приусадебных участков, сообщает главк МЧС России по региону. Отмечается, что в общей сложности их число составило 562, пострадавших нет.

На территории автономного округа затоплено 562 приусадебных участка в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол Нижневартовского района, — говорится в сообщении.

До этого МЧС России докладывало, что в результате весеннего половодья на территории России было подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков. Под водой оказалось 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов.

Ранее президент России Владимир Путин порекомендовал властям предоставить гражданам, пострадавшим от паводков, отгулы и отпуска для восстановления приемлемых условий жизни. Речь идет о жителях Курганской, Оренбургской и Тюменской областей.

До этого Путин поручил как можно скорее оценить ущерб, нанесенный регионам от паводков, чтобы успеть начать восстановление жилого фонда до завершения летнего сезона. Президент подчеркнул важность проведения оценки без задержек.