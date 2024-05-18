Стало известно, сколько домов было подтоплено из-за половодья в РФ Куренков: из-за весеннего половодья в России подтопило 1373 жилых дома

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В результате весеннего половодья на территории России было подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков, информировала пресс-служба Кремля о докладе главы МЧС Александра Куренкова президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, под водой оказалось 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов.

На сегодняшний день в 10 субъектах Российской Федерации в 117 населенных пунктах подтоплены 1373 жилых дома, 5892 дачных дома, 10 720 приусадебных участков, 29 низководных мостов, 84 участка автомобильных дорог и 11 социально значимых объектов, — подчеркнул министр.

Как добавил Куренков, в Оренбургской области остаются затопленными в двух населенных пунктах 232 жилых дома и 272 приусадебных участка. Из региона эвакуировали 17 800 человек, включая 4947 детей, констатировал глава ведомства.

В Курганской области благодаря оперативно принятым мерам удалось не допустить подтопления федеральной трассы Р-402 Тюмень — Омск. В регионе сейчас фиксируется постепенное снижение уровня воды, заключил Куренков.

Ранее Путин поручил как можно скорее оценить ущерб, нанесенный регионам от паводков, для восстановления жилого фонда до завершения летнего сезона. Президент также подчеркнул важность проведения оценки без задержек.