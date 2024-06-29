Четыре приморских села оказались отрезаны из-за паводка В Приморском крае четыре села отрезаны от транспортного сообщения после паводка

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Мощные паводки, вызванные прошедшими ливнями, отрезали от транспортного сообщения четыре населенных пункта в двух муниципалитетах Приморского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. Речь идет о селе Олон в Пожарском округе, а также о Новокрещенке, Дальнем Куте и Дерсу в Красноармейскои округе.

В Пожарском округе по данным на утро субботы без транспортного сообщения остается село Олон, работает лодочная переправа. В Красноармейскои округе остаются отрезанными три населенных пункта — Новокрещенка, Дальний Кут и Дерсу, — говорится в сообщении.

При этом все населенные пункты обеспечены топливом, товарами первой необходимости, медикаментами и продуктами питания. В селе Олон работает лодочная переправа. В Красноармейскои округе затопило 253 приусадебных участка, для местных жителей организованы шесть пунктов временного размещения на 210 человек.

Ранее управление МЧС по Приморскому краю сообщало, что сильные ливни создали сложную паводковую обстановку в регионе. В Дальнереченск были привлечены дополнительные силы ведомства из Владивостока. Спасатели откачивают воду и укрепляют дамбы, также проводится мониторинг гидрологической обстановки.