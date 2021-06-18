Власти Ленобласти ввели обязательную вакцинацию

https://static.news.ru/photo/6b5d9f08-d027-11eb-95ea-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Власти Ленинградской области обязали до 1 сентября привиться от коронавируса некоторые категории жителей. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

В документе указано, что сделать прививку должны работники государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, соцзащиты, торговли, транспорта, культуры, детского отдыха.

Согласно постановлению, руководство этих организаций должно обеспечить вакцинацию не менее 80% сотрудников с учётом медицинских противопоказаний.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в регионе выявлено 111 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели почти 47 тысяч жителей области. Из них выздоровели около 44 тысяч и 1,6 тысячи умерли.

Первыми обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели власти Москвы. Их примеру последовали Подмосковье, Сахалин, Кемеровская и Тульская области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную меру правильной. С ним согласился глава Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он отметил, что в последнее время число заряжений растёт, а показатели смертности от коронавируса не снижаются.