Власти Крыма объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/a41a675e-3581-11eb-9a3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил 31 декабря нерабочим днём в республике.

3 декабря он подписал указ, согласно которому суббота, 26 декабря, переносится на четверг 31-го. Указ распространяется на госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников предприятий и учреждений, которые находятся в ведении госорганов.

Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано поступить аналогичным образом. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.

Ранее NEWS.ru писал, что член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил реализовать инициативу ЛДПР и сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Он отметил, что эту идею, согласно результатам опросов, поддерживают 85% россиян.

До этого член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов сделать новогодний «подарок» народу, объявив 31 декабря выходным днём.

В Кремле заявили, что официально 31 декабря является рабочим днём. Вопрос об объявлении его выходным остаётся на усмотрение местных властей. На сегодняшний день соответствующие решения приняты в Белгородской, Владимирской и Курской областях.