Власти Крыма объявили 31 декабря выходным днём

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил 31 декабря нерабочим днём в республике.
3 декабря он подписал указ, согласно которому суббота, 26 декабря, переносится на четверг 31-го. Указ распространяется на госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников предприятий и учреждений, которые находятся в ведении госорганов.
Органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано поступить аналогичным образом. Документ
Ранее NEWS.ru писал, что член социального комитета Совфеда Сергей Леонов предложил реализовать инициативу ЛДПР и сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Он отметил, что эту идею, согласно результатам опросов, поддерживают 85% россиян.
До этого член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов сделать новогодний «подарок» народу, объявив 31 декабря выходным днём.
В Кремле заявили, что официально 31 декабря является рабочим днём. Вопрос об объявлении его выходным остаётся на усмотрение местных властей. На сегодняшний день соответствующие решения приняты в Белгородской, Владимирской и Курской областях.