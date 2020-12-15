Власти Красноярского края решили закрыть кафе и рестораны на Новый год

https://static.news.ru/photo/1a3b027e-3f71-11eb-9be3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому все кафе и рестораны будут закрыты с вечера 30 декабря до утра 2 января.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, в Красноярском крае зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Сибирском федеральном округе.

Приостановлена работа организаций общественного питания с 21 часа (17:00 мск) 30 декабря 2020 года до 7 часов (3:00 мск) 2 января 2021 года по местному времени, — говорится в сообщении.

С 17 декабря по 10 января кафе и рестораны смогут принимать посетителей до 21:00 (17:00 мск), а не до 23:00 (19:00 мск). С 1 по 10 января подросткам до 14 лет запретят посещать рестораны быстрого питания без сопровождения родителей или других законных представителей. Также будут закрыты детские развлекательные центры и детские игровые комнаты, которые находятся в торгово-развлекательных центрах и организациях общественного питания.

Помимо этого, власти запретили «использование танцевальных зон» и продажу билетов без указания зрительского места. Все концерты разрешается смотреть только со зрительского места.

Согласно данным оперштаба, в регионе зафиксировано более 41 тысячи случаев COVID-19, 34 тысячи пациентов выздоровели, 1,4 тысячи умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что каких-либо предпосылок для введения в Москве полного локдауна сейчас нет.