Власти Камчатки назвали предполагаемую причину гибели морских животных

https://static.news.ru/photo/5806f4d4-0630-11eb-b4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Причиной гибели морских животных на тихоокеанском побережье не мог стать шторм. Скорее всего, они погибли из-за загрязнения воды, а на берег их трупы выкинуло течением. Об этом заявили в Камчатгидрометцентре, чьи данные приводят власти региона.

Как отметила начальник камчатского гидрометцентра Вера Полякова, смерть морских обитателей произошла по стечению обстоятельств. Сначала произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега.

Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма, — цитирует Полякову РИА Новости.

По словам начальника гидрометцентра, с 28 на 29 сентября Камчатка действительно находилась в зоне действия циклона. При этом в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах фиксировался ветер скоростью более 25 метров в секунду.

Водолазы обнаружили скопления мёртвых морских ежей и звёзд на небольшой глубине в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов по итогам инспекции. Он отметил, что пятен загрязнения в море больше нет, что подтверждается кадрами с квадрокоптера.

Фото и видео побережья Камчатки, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями, начали появляться в соцсетях несколько дней назад. Местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы. Причём у них признаки недомогания появились несколько недель назад.

Следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура проконтролирует проверку фактов загрязнения воды на Камчатке.