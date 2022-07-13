Власти Калининграда опровергли отмену транзитной «блокады» региона Власти Калининграда заявили, что не получали официальных документов о снятии ограничений на транзит грузов

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Калининградской области сообщили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений с транзита грузов из России через территорию Литвы, заявил пресс-секретарь областного правительства Дмитрий Лысков. Он подчеркнул, что Калининград устроит только полное возобновление поставок товаров, которые попали в санкционные списки ЕС, передает ТАСС.

На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны [в областном правительстве] нет. Документов также опубликовано не было, — сказал Лысков.

Ранее сообщалось о том, что Брюссель предоставил Москве договор, который полностью удовлетворил российскую сторону, поэтому ЕС и РФ пришли к консенсусу относительно транзита в Калининград.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, в свою очередь, заявил, что России «стоит подумать» о том, чтобы дать соответствующий ответ на блокаду транзита в Калининград. По его мнению, Москва может ограничить провоз товаров через свои железные дороги в Евросоюз.