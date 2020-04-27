Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах

Стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, будет увеличена. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
Отмечается, что это касается в основном клининговых компаний и тех, которые выполняют работы на аутсорсинге. Их сотрудники обычно не получают доплат от государства и города.
Как
Как ранее передавал NEWS.ru, правительство РФ направило в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Инициативу предоставления подобной налоговой льготы выдвинул президент России Владимир Путин.
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