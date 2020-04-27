Власти доплатят сотрудникам, работающим в московских больницах

https://static.news.ru/photo/3191569e-88b0-11ea-9518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Стоимость контрактов с подрядными организациями, сотрудники которых работают в коронавирусных корпусах, будет увеличена. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что это касается в основном клининговых компаний и тех, которые выполняют работы на аутсорсинге. Их сотрудники обычно не получают доплат от государства и города.

Как сообщает «Российская газета», эти организации получат дополнительное финансирование, которое даст им возможность обеспечить своим сотрудникам такие же федеральные и городские доплаты, какие получают медицинские работники. При этом выплаты сотрудникам будут регулироваться самими подрядными организациями.

Как ранее передавал NEWS.ru, правительство РФ направило в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ стимулирующих доплат врачам и медперсоналу за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Инициативу предоставления подобной налоговой льготы выдвинул президент России Владимир Путин.