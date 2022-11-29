Власти Астрахани заявили, что не пойдут с проверкой в «живодерский» приют

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель администрации Астрахани в беседе с NEWS.ru заявил, что в «Экоприюте», который в Сети уже прозвали «живодерским», не будет проводиться проверка после сообщений о массовых и жестоких убийствах собак. По его словам, контракт приюта с администрацией истек более месяца назад, поэтому проверка будет свидетельствовать о превышении полномочий. Источник подчеркнул, что проверка со стороны правоохранительных органов уже ведется.

Если говорить о контрактах, то последний действующий договор был завершен 20 октября. В связи с чем мы, естественно, не будем заходить в приют с проверкой, так как это будет превышением наших полномочий. Этим могут заниматься только надзорные органы и органы правопорядка. Проверка по факту инцидента уже ведется, — заявили в администрации Астрахани.

Ранее депутат астраханской думы Мария Лиджиева заявила, что с 26 по 27 ноября около 60 собак из «Экоприюта» были изуродованы и убиты. Она обнаружила их с волонтерами на Фунтовском полигоне. По ее словам, животных привозили туда на сожжение. Парламентарий утверждает, что «Экоприют» выиграл тендер на стерилизацию и отлов бездомных животных. Местные жители опубликовали в Сети кадры, на которых изображены тела изуродованных животных с выколотыми глазами и отрезанными носами.

Директор астраханского приюта и фирмы «Экоприют» Валерий Кущенков в беседе с NEWS.ru заявил, что сотрудники организации не мучали животных. По его словам, это невыгодно для самого приюта.

Бывший депутат астраханской гордумы Андрей Невлюдов в разговоре с NEWS.ru отверг обвинения в массовом убийстве собак в регионе. Он назвал клеветой сообщения об убийстве животных и добавил, что в соцсетях его «семье желают смерти». По его словам, информацию об этом запустил «один дурак-депутат», который ловит «на этом хайп». Невлюдов не исключил, что может обратиться в суд в связи с обвинениями.