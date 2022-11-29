Экс-депутат из Астрахани отверг обвинения в убийстве 60 собак в «Экоприюте» Экс-депутат Астраханской гордумы Невлюдов отверг обвинения в массовом убийстве собак в «Экоприюте»

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Бывший депутат Астраханской гордумы Андрей Невлюдов в разговоре с NEWS.ru отверг обвинения в массовом убийстве собак в «Экоприюте». Он сообщил, что полтора года назад приобрел недвижимость, записал ее на имя супруги Марии и сдал объект в аренду фирме «Экоприют», которая разместила там собачий приют. По его словам, автомобиль, на котором привозили животных, был сдан этой же организации в аренду.

Я никакого отношения к этому не имею. Полтора года назад я приобрел недвижимый комплекс и сдал его в аренду организации, которая там до сих пор находится. То, что участок в собственности находится у моей супруги, — это ж другое совсем. «Газель», на которой привезли собак, приобреталась в июле 2022 года в лизинг и была сдана в аренду этой организации, — сказал он.

Он назвал клеветой обвинения в убийстве животных, добавив, что в соцсетях его «семье желают смерти». По словам Невлюдова, информацию о расправе над собаками запустил «один дурак-депутат», который ловит «на этом хайп». Экс-парламентарий не исключил, что обратится в суд в связи с обвинениями.

Это один дурак-депутат пустил одну штуку непонятную и на ней ловит хайп. По сути, это клевета, посмотрим, как эта ситуация разрешится. Дальше будем думать, что с этим делать... Мне в комментариях желают смерти, моей семье, — добавил экс-депутат.

Мария Невлюдова в свою очередь подтвердила, что объект, где размещался приют, принадлежит ей. Она отметила, что не владеет никакими долями в фирме «Экоприют».

У меня есть ИП. Я физлицо, которое приобрело земельный участок. Я знала, что они будут заниматься отловом собак. Это было обговорено. Но я там не стою за операционным столом и не разъезжаю на автомобилях. Я же не должна в их деятельность вмешиваться, я этим не руковожу, — подчеркнула Невлюдова.

Отвечая на вопрос, будет ли с «Экоприютом» разорван договор аренды, Невлюдова сказала, что в этой фирме попросили продлить аренду. Жена экс-депутата не верит в то, что в приюте происходили «истязания животных».

Они написали в ноябре мне письмо о том, что просят продлить аренду. И сейчас я должна дать им ответ. Скорее всего, с правоохранительными органами будут говорить. Они это, не они. Если машина их и они привезли, то как есть. Мне интересно, что будет дальше. Что они совершили, так надо или так не надо. Какой-то скотомогильник. Они привезли их туда, куда надо или куда не надо? В истязания животных я не верю, — рассказала Мария.

Директор «Экоприюта» Валерий Кущенков в беседе с NEWS.ru заявил, что сотрудники его организации не мучают животных. По его словам, это невыгодно для самого приюта. Кущенков подчеркнул, что сейчас работу его организации проверяют представители следственных органов.

Ранее депутат думы Астраханской области Мария Лиджиева рассказала в беседе с «Осторожно Media», что с 26 по 27 ноября около 60 собак из приюта были изуродованы и убиты.

22 ноября в Правдинском районе Калининградской области мужчина заколол вилами соседского кота. Животное приходило на его участок и душило цыплят. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей.