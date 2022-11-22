Россиянин заколол кота вилами на глазах у детей В Калининградской области мужчина заколол кота вилами на глазах у подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Правдинском районе Калининградской области мужчина заколол вилами соседского кота, сообщила пресс-служба областного управления МВД. По его словам, животное приходило на его участок и душило цыплят. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей.

Установлено, что в начале ноября во дворе своего дома пенсионер умышленно заколол вилами кота соседки, при этом инцидент произошел на глазах у местных подростков. Позднее злоумышленник избавился от трупа животного, которое, с его слов, повадилось душить цыплят, — говорится в сообщении.

В октябре полиция возбудила уголовное дело по факту гибели 16 собак в воронежском приюте «Дора». У животных были резаные и огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде приезжие зарезали и освежевали тушу барана на школьной спортплощадке. В этот момент на территории образовательного учреждения № 156 проходила линейка в честь Дня знаний. Предположительно, мигранты работают на одном из объектов рядом со школой, так как на них были надеты каски и спецовки.