Владимирский губернатор раскрыл потери среди мобилизованных в регионе Владимирский губернатор Авдеев сообщил о гибели четырех мобилизованных из региона

Фото: vk.com/vladimir_33_region

Александр Авдеев

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в зоне проведения спецоперации погибли как минимум четверо мобилизованных жителей региона, передает «Зебра ТВ». Он подчеркнул, что Министерство обороны уже подтвердило один случай, по остальным ведутся проверки. Глава региона добавил, что более 20 жителей Владимирской области получили различные ранения, в настоящий момент они госпитализированы.

По официальным данным Министерства обороны, из числа мобилизованных у нас подтвержден один погибший. Но я точно знаю, что их как минимум четыре. Еще по нескольким людям проводится проверка. Это точно не десятки и сотни, не половина полка полегло, как пишут и наводят панику. <...> Порядка 20–23 человек, мы точно знаем, в каких госпиталях находятся, — сказал Авдеев.

Кроме того, губернатор заявил, что около 15 военнослужащих из Владимирской области попали в плен ВСУ. По его словам, среди них нет ни одного мобилизованного, только контрактники и добровольцы. Авдеев заверил, что сейчас ведутся работы по их вызволению из плена.

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