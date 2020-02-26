https://static.news.ru/photo/4416aba0-58bf-11ea-8f86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Заксобрания Тверской области вломился в салон красоты, обесточил здание, напал на владельца и сотрудников.

Мужчина нанёс несколько ударов по камере, на которую записывалось происходящее. Также депутат обесточил салон, передаёт РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчина на видео — депутат областного парламента Олег Лебедев, а салон принадлежит родителям семерых детей.

Лебедев с 2011 года возглавляет комитет по экономической политике и предпринимательству, сообщается на сайте заксобрания. В 2003–2009 годах мужчина руководил Тверью как глава города.

Как писал NEWS.ru, президент России поддержал идею запретить российским чиновникам и депутатам иметь активы за рубежом.