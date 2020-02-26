Депутат Заксобрания Тверской области вломился в салон красоты, обесточил здание, напал на владельца и сотрудников.
Мужчина нанёс несколько ударов по камере, на которую записывалось происходящее. Также депутат обесточил салон,
По информации телеканала, мужчина на видео — депутат областного парламента Олег Лебедев, а салон принадлежит родителям семерых детей.
Лебедев с 2011 года возглавляет комитет по экономической политике и предпринимательству,
Как писал NEWS.ru, президент России поддержал идею запретить российским чиновникам и депутатам иметь активы за рубежом.
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