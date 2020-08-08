Включивший порно на масленичных гуляньях житель Приморья оштрафован

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Бывший сотрудник Дома культуры одного из районов Приморского края оштрафован за трансляцию порноролика на уличном экране во время народных гуляний по случаю Масленицы.

Михайловский районный суд Приморского края принял во внимание, что у светооператора до инцидента не было судимостей. Ходатайство следствия удовлетворено и виновник должен будет заплатить штраф в сумме 20 тысяч рублей, уголовное дело по факту публичной трансляции порнографии прекращено, передаёт «Интерфакс».

Гражданин впервые обвиняется в совершении преступления средней тяжести, вред, причинённый преступлением, перед потерпевшим полностью заглажен, извинения с его стороны принесены, моральный перед потерпевшим заглажен. Вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, — говорится в материалах суда.

Во время празднования Масленицы видео было выведено на большой монитор, установленный на стене здания. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на видео была запечатлена сцена секса с участием двух мужчин, писал NEWS.ru ранее.