Визит Мишустина на «Иннопром-2021» собрал огромную толпу

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2021». Его визит создал огромную очередь на входе, сообщает «КП-Екатеринбург».

Выставка должна была открыться в полдень. К этому времени собрались местные и зарубежные гости. Однако в павильоны «Екатеринбург-ЭКСПО» их начали впускать не сразу, что привело к большому скоплению людей. По словам очевидцев, посетителей держали у входа, пока премьер осматривал выставку.

Примечательно, что эпидситуация в области далека от благополучной. Последние несколько дней суточный прирост заражений коронавирусом составляет около 300 человек, регион входит в первую десятку по уровню заболеваемости в стране. Однако выставку впервые за два года всё же решили провести при условии соблюдения всех ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Мишустина поддержать проект постановления ведомства о запрете массовых мероприятий. Она отметила, что в последнее время в ряде субъектов проводятся такие мероприятия, несмотря на наличие чётко определённых критериев в рекомендациях Роспотребнадзора. Причём в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет этого делать. Попова подчеркнула, что подвергать риску здоровье населения недопустимо.