Попова попросила Мишустина запретить массовые мероприятия

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой поддержать проект постановления ведомства о запрете массовых мероприятий, сообщает ТАСС.

Она отметила, что в последнее время в ряде субъектов проводятся такие мероприятия, несмотря на наличие чётко определённых критериев в рекомендациях Роспотребнадзора. Причём в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет этого делать.

Кроме того, телеканалы транслируют политические мероприятия, которые проходят в закрытых помещениях, а их участники не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Попова подчеркнула, что подвергать риску здоровье населения недопустимо. В связи с этим Роспотребнадзор разработал проект постановления, в котором рекомендации заменены требованиями по соблюдению санитарных норм.

Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным, — сказала глава ведомства.

В минувшие сутки в России был обновлён антирекорд по количеству умерших от коронавируса — скончались 652 человека. Прирост новых случаев заражения составил 20 616.

Ранее Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в стране по-прежнему непростая. Он призвал регионы вести тщательный и круглосуточный мониторинг эпидемиологической ситуации и своевременно принимать меры, чтобы обезопасить население.