Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в Московском регионе

С понедельника, 13 декабря, в Москве начнёт расти температура воздуха. К концу рабочей недели столбики термометров поднимутся до 2–3 градусов тепла, что на 6 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, погода в Москве с началом недели радикально меняется.

Уже в понедельник температурный фон будет выше нормы примерно на 1–2 градуса, а к концу рабочей недели — на 6 градусов, — сказал метеоролог.

В понедельник и во вторник, 13 и 14 декабря, температура составит от минус 3 до минус 1 градуса. Настоящая оттепель начнётся с четверга, 16 декабря.

В среду температура будет уже около 0 градусов, а в четверг — переход через 0 градусов. Будет от минус 2 до плюс 2 градусов. Погода будет тёплой, — пообещал метеоролог.

По информации Гидрометцентра, в пятницу, 17 декабря, днём ожидается от минус 2 до плюс 3 градусов, в субботу, 18 декабря — от минус 4 мороза до плюс 1 тепла.

Ранее терапевт Анастасия Луканина рассказала, что употребление жиров в пищу помогает организму производить тепло, поэтому во время морозов в Москве стоит обратить внимание на пельмени. Она также предупредила, что алкоголь расширяет периферические сосуды в коже и может привести к переохлаждению.