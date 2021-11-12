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Вильфанд рассказал о приходе зимней погоды в Европейскую Россию

06:08, 14 ноября 2021
Вильфанд рассказал о приходе зимней погоды в Европейскую Россию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С воскресенья, 14 ноября, на юге европейской части России начнётся заметное похолодание. Погода приобретёт характер зимней, ночные температуры станут опускаться до минусовых значений, дневная составит не более трёх градусов тепла. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, сильное понижение температуры прогнозируется на юге Европейской России, за исключением черноморского побережья страны.

Ночные температуры и в Волгоградской, и в Астраханской, и в Ростовской областях, и в Адыгее будут около нуля градусов: от минус трёх до плюс двух градусов, — рассказал Вильфанд.

В Красноярский край похолодание придёт с небольшим опозданием — во вторник, 16 ноября. Температура там установится в диапазоне 3–8 градусов.

Такой температурный фон сохранится в течение всей будущей рабочей недели.

Ранее Вильфанд рассказал о том, что температурные аномалии придут в Россию на следующей неделе.

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