Вильфанд рассказал о приходе зимней погоды в Европейскую Россию

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На Урал с понедельника придёт аномальное похолодание с морозами до 18–20 градусов. В свою очередь регионы Северо-Западного федерального округа со вторника ожидает температура, которая выше нормы на 4–7 градусов, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится до пятницы. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если 14 ноября там ещё умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне минус 15–18 градусов, в Курганской области — даже...