Вильфанд рассказал о приходе зимней погоды в Европейскую Россию

С воскресенья, 14 ноября, на юге европейской части России начнётся заметное похолодание. Погода приобретёт характер зимней, ночные температуры станут опускаться до минусовых значений, дневная составит не более трёх градусов тепла. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, сильное понижение температуры
Ночные температуры и в Волгоградской, и в Астраханской, и в Ростовской областях, и в Адыгее будут около нуля градусов: от минус трёх до плюс двух градусов, — рассказал Вильфанд.
В Красноярский край похолодание придёт с небольшим опозданием — во вторник, 16 ноября. Температура там установится в диапазоне 3–8 градусов.
Такой температурный фон сохранится в течение всей будущей рабочей недели.
Ранее Вильфанд рассказал о том, что температурные аномалии придут в Россию на следующей неделе.