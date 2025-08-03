Ветеринары рассказали о состоянии здоровья спасенного в Петербурге кота У спасенного в Петербурге кота обнаружили абсцесс на лапке и паразитов

Ветеринары обнаружили у спасенного в Санкт-Петербурге кота абсцесс на правой лапке, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Кроме того, у животного нашли глистов и блох, ему назначили антипаразитарное лечение.

Канал отметил, что после лечения кота отправят на передержку, а затем волонтеры будут искать ему новых хозяев. Отмечается, что уже есть желающие забрать животное.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли кота, который несколько дней просидел в облицовке набережной реки Фонтанки. Как отметили местные жители, кота зовут Маркиз, он жил во дворе дома на канале Грибоедова.

До этого сообщалось, что кот провалился на глубину четырех метров. Несколько дней спасение Маркиза шло безрезультатно. Животное оказалось очень тревожным. Его пытались вытащить с помощью веревок, приманок, а также специальных «котоловушек».

В конце июля в Петербурге вызволили упавшего в открытый люк кота, который провалился на Петроградской набережной. Сотрудники городского «Водоканала» немедленно поспешили на помощь животному.