В Запорожской области сообщили об удержании позиций на границе региона Врио Запорожской области Балицкий: российские военные удерживают рубежи на границах региона

Фото: МО РФ

Российские военные продолжают держать оборону на границе в Запорожской области и пресекают попытки прорыва со стороны ВСУ, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он отметил, что во всех прифронтовых городах и поселках по-прежнему работают администрации, школы и больницы.

Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле, — написал он.

Сегодня утром Балицкий опроверг сообщения о проведении военной мобилизации в Запорожской области. Он заявил, что местные жители могут участвовать в военной операции только на добровольной основе. В случае прихода повестки он призвал выбрасывать их в мусор, а также срывать соответствующие объявления на улице.

Балицкий накануне рассказал об артиллерийском ударе со стороны Вооруженных сил Украины по трансформаторной подстанции города Токмака. Он также заявил, что была пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре. Глава региона констатировал, что ВСУ пытаются уничтожить жилищно-коммунальную структуру.