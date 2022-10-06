В Запорожье заявили о планах Киева высадить десант у ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов заявил о планах Киева высадить десант у ЗАЭС

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

ВСУ собираются высадить десант в районе Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его информации, в подконтрольной киевской власти части Запорожской области уже находится свыше 450 подготовленных представителей элитных войск, которых могут отправить для захвата ЗАЭС. Рогов добавил, что план по форсированию Днепра разрабатывается британскими спецслужбами.

Украинские войска в последние дни усилили интенсивность обстрелов Энергодара и его пригородов. Они прощупывают территорию для возможного форсирования Днепра и высадки десанта в районе Запорожской АЭС с последующей попыткой захвата атомной станции, — сказал он.

Ранее Рогов отметил, что пять основных мостов в городе Запорожье, а также плотина Днепропетровской ГЭС заминированы украинскими военными. Он отметил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепрогэс. По его словам, это может привести к катастрофическим затоплениям.

5 октября член ВГА Запорожья отмечал, что украинские власти собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на нескольких ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением ЗАЭС.