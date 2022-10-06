Украинские военные заминировали пять мостов через Днепр Член ВГА Запорожья Рогов: пять мостов через Днепр и Днепрогэс заминированы ВСУ

Фото: МО Украины

Пять основных мостов в городе Запорожье, а также плотина Днепропетровской ГЭС, заминированы украинскими военными, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он отметил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепрогэс. По его словам, это может привести к катастрофическим затопления.

Сама Днепрогэс заминирован еще с первых дней марта, когда режим Зеленского ждал нашего быстрого входа в Запорожье. В городе заминированы еще пять мостов через Днепр, включая арочный мост, мосты Преображенского и два новых моста, — сказал Рогов.

5 октября член ВГА Запорожья отмечал, что Украинские власти собирают информацию о неконтролируемых сбросах воды на нескольких ГЭС, чтобы устроить провокацию с затоплением ЗАЭС. По его словам, украинские спецслужбы могут готовить провокации на Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Днепрогэс непосредственно в Запорожье.