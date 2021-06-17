В Забайкалье ввели режим ЧС из-за паводков

https://static.news.ru/photo/0edec80c-cff4-11eb-ae30-96000091f725_660.jpg Фото: 75.mchs.gov.ru

В восьми районах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Осипов, сообщается на сайте правительства региона.

Режим ЧС действует в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах, на территории садового товарищества «Автобаза Связи», дачного товарищества «Ручеёк» и автодороги Ивановка — Застепь.

Осипов поручил главам указанных районов сосредоточить усилия на ликвидации последствий паводков и принять меры, чтобы свести к минимуму ущерб от стихии.

Издание «Орда Инфо» сообщило, что в Нерчинском районе Забайкальского края из-за обрушения моста остановлено движение автомобилей на 9-м километре межмуниципальной дороги Калинино — Волочаевка.

Паводки в Забайкалье начались 2 июня и привели к затоплению 20 региональных дорог в девяти районах края. В начале месяца были эвакуированы жители села Нижние Куларки, отрезанного водой от дорог. В Чите из-за паводка едва не перевернулся автобус. Пассажирам пришлось покидать транспортное средство вброд.