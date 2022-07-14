В Забайкалье суд вынес приговор хозяйке собак, которые загрызли ребенка

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Читинский районный суд Забайкальского края вынес приговор жительнице села Домна, чьи собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщается на сайте управления генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

В качестве наказания хозяйке собак назначено ограничение свободы на срок 1 год 10 месяцев. Помимо этого ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с содержанием и разведением собак в течение двух лет и 10 месяцев. Приговор суда в силу пока не вступил.

Осужденная держала 13 собак во дворе частного дома. При этом животные могли самовольно и беспрепятственно покидать отведённую им территорию. В январе они напали на проходившую мимо школьницу и искусали ее. От полученных ранений ребенок скончался. Собак после нападения поместили в питомник.

Владелица животных настаивала на своей невиновности в произошедшем. Она утверждала, что ее намеренно подставляют и хотят сделать из нее «козла отпущения». По словам женщины, ее собаки не могли напасть на ребенка, поскольку были сытыми и не покидали пределов участка.