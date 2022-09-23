В Забайкалье объяснили, что делать при ошибочном получении повестки Замглавы Забайкалья Костенко рассказал о действиях при ошибочном вручении повестки

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Александр Костенко

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки. Чиновник допустил, что единичные ошибки случаются на этапе предварительного заочного оповещения, но они исправляются в военном комиссариате, сообщает пресс-служба правительства региона.

Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации. Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются, — рассказал Костенко.

Он также уверил, что на местах сейчас проводится работа над ошибками, когда повестки о призыве вручают людям, не подпадающим под параметры частичной мобилизации.

Ранее стало известно, что около 10 тысяч человек самостоятельно прибыли в военные комиссариаты за первые сутки проведения частичной мобилизации, не дожидаясь повестки, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.