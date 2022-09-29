В Югре опровергли информацию об изъятии личного транспорта при мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятиям и жителям не нужно волноваться об изъятии у них автомобилей и техники в ходе частичной мобилизации, сообщили ТАСС в военном комиссариате Ханты-Мансийского автономного округа. Там уточнили, что для этого необходимо дополнительное распоряжение, которого сейчас не существует.

До этого в соцсетях появился приказ о проведении частичной мобилизации на территории Югры, пятый пункт которого предписывает руководителям организаций и владельцам транспортных средств доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику в срок и пункты согласно нарядам военкомата. Это заставило пользователей думать, что речь идет об изъятии автомобилей.

В военкомате подтвердили подлинность документа, уточнив, что при мобилизации создается транспортный резерв, в который входят крупногабаритные автомобили и различная техника. Однако необходимых для этого дополнительных распоряжений пока не выпущено, если же это произойдет, владельцам транспорта поступят четкие указания о дальнейших шагах.

Там написано — по дополнительному распоряжению, которого в настоящее время нет, — объяснил собеседник агентства.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил перегибы в военкоматах отсутствием гибкости и системности. Он отметил, что мобилизация в России не проводилась с 1941 года и к вопросу следует подходить очень тщательно.

Между тем ошибки начали исправлять на уровне регионов: губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что там начнут восстанавливать систему воинского учета, которую фактически разрушили в последние годы. По словам Носова, также предстоит работа по организации системы бронирования сотрудников ряда предприятий.