В Ярославле загорелся моторный завод В Ярославле произошел крупный пожар на территории моторного завода

Фото: Главное управление МЧС России по Ярославской области

В Ярославле загорелось трехэтажное административное здание моторного завода, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального МЧС. По данным экстренных служб, пожар произошел из-за возгорания трансформаторного масла. Из здания спасены семь человек, еще 218 эвакуированы администрацией.

В 13:30 пожарные подразделения выехали по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, д.75, Ярославский моторный завод. Произошло горение трансформаторного масла на площади 30 кв. м. По предварительной информации пострадавших нет, из здания спасено 7 человек, ещё 218 человек эвакуированы администрацией объекта, — сообщили в МЧС.

К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники и 52 человек. В настоящее время пожар локализован.

Накануне в Самаре произошел пожар на третьем этаже одной из достопримечательностей города — доме Челышева, 1899 года постройки. Площадь пожара составляет 1300 квадратных метров. Из здания эвакуированы 60 человек, по предварительной информации, пострадавших нет. На место пожара выехала следственно-оперативная группа. Полицейские оцепили место происшествия.