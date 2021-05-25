В Якутии разъяснили, для кого вакцинация от COVID-19 обязательна

https://static.news.ru/photo/8f767fd2-bded-11eb-9a5c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса становится обязательной для граждан, чьи профессии входят в перечень работ, связанных с высоким риском инфекционных заболеваний. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что постановление об обязательной вакцинации распространяется также на остальных физлиц и компании, выполняющих работы, которые не включены в упомянутый перечень.

Не прошедшие вакцинацию граждане, чьи профессии входят в список, могут быть отстранены от работы на весь период неблагополучной эпидситуации или до тех пор, пока они не сделают прививки. Остальным за невыполнение требования об обязательной вакцинации грозит административная ответственность.

В данный момент пресс-релиз с разъяснениями удалён с сайта республиканского управления Роспотребнадзора, отмечает агентство.

Перечень работ, связанных с высоким риском инфекционных заболеваний, состоит из 12 пунктов. В их числе лесозаготовка, строительные и сельскохозяйственные работы, образовательная деятельность и ряд других.

Ранее сообщалось, что решение властей Якутии об обязательной вакцинации поддержали в КПРФ. В партии отметили, что данный субъект имеет свою специфику, в силу которой такие меры полностью оправданы.