Оппозиция в Якутии поддержала меры властей по обязательной вакцинации

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В Москве суд снова оштрафовал Google за отказ удалить запрещённый контент. В дополнение к 4 млн рублей, взысканным 25 мая, компания должна будет выплатить ещё 2 млн рублей, сообщает Telegram-канал РВНП.

Компанию Google признали виновной в совершении двух правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. В связи с чем ей назначили три штрафа в размере 2 млн рублей. Таким образом,...