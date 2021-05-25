Оппозиция в Якутии поддержала меры властей по обязательной вакцинации

Решение властей Якутии (Сахи) об обязательной вакцинации от COVID-19 является правильным и законным. Об этом NEWS.ru заявил член КПРФ и заместитель председателя регионального парламента Виктор Губарев. По его словам, этот субъект федерации имеет свою специфику, в силу которой такие меры полностью оправданы.
Если закон позволяет вводить какие-то дополнительные меры по вакцинированию, их нужно вводить. Надо прививаться, иначе эту заразу не победить. В любом случае прививка добровольная — принудить её поставить человека не могут, а если кто-то считает, что его трудовые права нарушаются, то он должен обратиться в соответствующие надзорные органы, — считает Губарев.
Зампредседателя подчеркнул, что Саха — это особый регион, который требует нестандартного подхода.
Якутия занимает пятую часть территорию России. Тут живёт миллион человек. Между населёнными пунктами 300-500 километров. Куда-то кроме как на вертолёте не залетишь. Тут должны быть особенные подходы, ошибка может слишком дорого стоить, — объясняет Губарев.
Ранее власти Якутии объявили о намерениях штрафовать на 200 тысяч рублей работодателей, не обеспечивших своих сотрудников прививкой от COVID-19. Сообщалось, что работники, отказавшиеся вакцинироваться, будут отстранены от работы. В правительстве региона подчеркнули, что решение основано на нормативных актах федерального и местного уровней. Позже там разъяснили, что не требуют от людей обязательной прививки. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал местные власти, отметив, что требования для представителей сферы услуг не нарушают законодательство.