Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации жителей

https://static.news.ru/photo/bb67314e-bd5d-11eb-9cf5-96000091f725_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев прокомментировал информацию об обязательной вакцинации жителей региона от коронавируса. По его словам, власти не требуют от людей обязательно ставить прививку, передаёт «Подъём».

Он отметил , что у работника остаётся право отказаться от вакцинации.

У нас же вакцинация добровольная. Речь идёт о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Мы не обязываем, мы организуем массовость. Вакцинация необязательная, — подчеркнул представитель главы региона.

Ноев добавил, что требование скорее обращено к работодателям, которые должны обеспечить условия для проведения массовой прививочной кампании.

Правительство Якутии на своём сайте сообщило, что намерено штрафовать работодателей на 200 тысяч рублей, если те не обеспечат вакцинацию от COVID-19 своих сотрудников. Работники, отказавшиеся вакцинироваться, будут отстранены от работы. Власти объяснили, что решение основано на нормативных актах федерального и местного уровней.

Сейчас это сообщение удалено как с сайта администрации, так и из социальных сетей.

После этого главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева объяснила, что жители региона смогут оформить отказ от прививки от коронавируса, указав причину такого решения.