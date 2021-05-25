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Власти Якутии отказались от обязательной вакцинации жителей

16:23, 25 мая 2021
Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев прокомментировал информацию об обязательной вакцинации жителей региона от коронавируса. По его словам, власти не требуют от людей обязательно ставить прививку, передаёт «Подъём».

Он отметил, что у работника остаётся право отказаться от вакцинации.

У нас же вакцинация добровольная. Речь идёт о том, чтобы организовать массовую вакцинацию. Мы не обязываем, мы организуем массовость. Вакцинация необязательная, — подчеркнул представитель главы региона.

Ноев добавил, что требование скорее обращено к работодателям, которые должны обеспечить условия для проведения массовой прививочной кампании.

Правительство Якутии на своём сайте сообщило, что намерено штрафовать работодателей на 200 тысяч рублей, если те не обеспечат вакцинацию от COVID-19 своих сотрудников. Работники, отказавшиеся вакцинироваться, будут отстранены от работы. Власти объяснили, что решение основано на нормативных актах федерального и местного уровней.

Сейчас это сообщение удалено как с сайта администрации, так и из социальных сетей.

После этого главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева объяснила, что жители региона смогут оформить отказ от прививки от коронавируса, указав причину такого решения.

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