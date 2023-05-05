В выборгском ресторане не знали о своем работнике-расчленителе Работодатели выборгского повара-расчленителя не знали, что он являлся их сотрудником

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Повар-расчленитель, задержанный в Санкт-Петербурге, работал в популярном среди туристов ресторане в центре Выборга, однако, по информации издания «МК в Ленобласти», в заведении не подозревали, что мужчина был их сотрудником.

Как сообщает издание, правоохранительные органы установили, что в декабре прошлого года повар ресторана убил своего коллегу после ссоры из-за денежного долга, перерезав горло. Пытаясь скрыть следы преступления, преступник расчленил тело, раскидав упакованные в целлофан фрагменты по всему городу.

Чтобы собрать все части тела, следователям понадобилось несколько месяцев. После этого судмедэкспертам удалось установить личность погибшего. Затем полицейские смогли вычислить и найти подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали повара-расчленителя, который разбросал останки своей жертвы в Выборге. Сотрудники правоохранительных органов находили части тела с февраля по май. 27-летний злоумышленник подробно рассказал полиции, что разделал знакомого поварским топориком, отметив при этом, что это ему удалось благодаря кулинарным навыкам. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Ему вменяется убийство.