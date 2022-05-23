В УрФУ имени Ельцина выпускной впервые пройдет без звездного хедлайнера

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году выпускной Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина впервые пройдет без звездного хедлайнера, так как у организаторов не хватило средств, чтобы его пригласить. 2 июля на празднике выступят диджеи и местные исполнители, пишет «КП-Екатеринбург».

Сегодня нам объявили, что хедлайнера не будет. Денег на него нет. Просто 2 июля вечером будут лишь студенческие проводы в «Телеклубе», — посетовали выпускники УрФУ.

В пресс-службе университета подтвердили информацию об отсутствии «большой звезды» — в прошлом году для выпускников выступала певица Ёлка. Однако руководство вуза пообещало пригласить именитых диджеев, а также местные группы и музыкальные коллективы. При этом кого-то из них могут объявить хедлайнером выпускного.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова объяснила выпускникам школ, как повысить концентрацию внимания перед ЕГЭ. По мнению психолога, чтобы сконцентрироваться, нужно следить за своим дыханием, успокоить мысли и настроиться на позитивный лад.