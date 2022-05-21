Выпускникам школ объяснили, как повысить концентрацию внимания перед ЕГЭ Психолог Наумова объяснила, как школьники могут повысить концентрацию внимания перед ЕГЭ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru объяснила выпускникам школ, как повысить концентрацию внимания перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). В этом году основной период ЕГЭ начнётся 26 мая. По мнению психолога, чтобы сконцентрироваться, нужно следить за своим дыханием, успокоить мысли и настроиться на позитивный лад. Перед таким испытанием как ЕГЭ нужно готовиться морально и интеллектуально, а повысить концентрацию внимания помогут таблицы Шульте.

Это такие в клеточку хаотично разбросанные цифры, есть от 1 до 9, есть таблички побольше — на 25 и более. Фокусируемся на центральной клетке и боковым зрением как можно быстрее находим остальные цифры. Есть таблицы Шульте в электронным виде. Выполняя такие задания два-три раза в день по две-три минуты, мы повысим концентрацию внимания уже за неделю и будет значительно больше собранности, — объяснила Наумова.

Психолог отметила, что перед экзаменами важно настроиться на позитивный лад и отбросить плохие мысли. Концентрацию внимания также повышает корректурная проба, когда человек выполняет задания на листе бумаги. Например, ему нужно зачёркивать все буквы «О» слева направо и все буквы «Н» справа налево.

Более того, для повышения концентрации внимания поможет двухчасовая прогулка на свежем воздухе, а ещё стоит следить, чтобы не было напряжения в шейном отделе, так как в этом случае повышается стресс и ухудшается память, подытожила Наумова.

Ранее репетитор по русскому языку Ксения Коршунова объяснила, как подготовиться к ЕГЭ за две недели. По её мнению, в таком случае обязательно нужен ежедневный полноценный сон и один день отдыха в неделю.