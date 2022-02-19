В Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего числа беженцев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, устанавливающий в регионе режим чрезвычайной ситуации. В пресс-службе правительства субъекта сообщили РИА Новости, что решение было принято для облегчения оказания помощи эвакуируемым из Донбасса жителям.

Губернатор ввёл на территории региона режим ЧС. Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР. И нужно задействовать все ресурсы, чтобы их максимально оперативно и комфортно размещали в пунктах временного размещения, — объяснили представители правительства.

В список первоочередных задач входит снабжение граждан ДНР и ЛНР средствами первой необходимости и бытовыми принадлежностями, а также организация финансирования для размещения беженцев и их тестирования на COVID-19.

В пресс-службе подчеркнули, что сбоев в работе госсистем не наблюдается, а режим ЧС по факту распространяется только на лиц, участвующих в мероприятиях по оказанию поддержки прибывающим из Донбасса людям.

Сегодня утром в столицу Черноземья прибыл поезд, доставивший из обстреливаемых непризнанных республик 910 человек, включая 358 детей. Представитель мэрии Воронежа Артём Верховцев рассказал, что пункты временного пребывания для беженцев будут обустроены в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец».

Вчера днём губернатор субъекта объявил введение режима повышенной готовности и поручил главам администраций муниципальных районов подготовить и развернуть пункты временного размещения, а также наладить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.