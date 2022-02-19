Поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж

В Воронеж из Ростова прибыл поезд с беженцами из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республик. Он доставил в регион 910 человек, из которых 358 — дети, сообщает РИА Новости.

Представитель мэрии Воронежа Артём Верховцев рассказал , что беженцы будут размещены в детских лагерях «Голубой экран» и «Кировец», где обустроены пункты временного пребывания.

Ожидается, что 20 февраля в Воронеж прибудет ещё один поезд с аналогичным количеством беженцев. Накануне губернатор Александр Гусев подписал указ, устанавливающий в регионе режим повышенной готовности. Главам администраций муниципальных районов он поручил подготовить и развернуть пункты временного размещения для прибывающих граждан ДНР и ЛНР.

Врио главы МЧС Александр Чуприян ранее сообщил, что в Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса. Большинство из них пока размещены на территории Ростовской области. Их готовы принять ещё около 30 российских регионов.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.