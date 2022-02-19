Воронежская область ввела режим повышенной готовности

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ, устанавливающий в регионе режим повышенной готовности на фоне массовой эвакуации жителей Донбасса в Россию. Ответственным за осуществление связанных с постановлением мероприятий назначен первый запред правительства области Владимир Попов.

Постановляю: ввести с 15:00 19.02.2022 на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности, — гласит текст документа.

Помимо этого, главам администраций муниципальных районов поручено подготовить и развернуть пункты временного размещения для прибывающих граждан и организовать взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.

Отмечается, что субъект готов принять 4,5 тысячи эвакуируемых и при необходимости увеличить это число.

Ранее днём режим чрезвычайной ситуации был введён властями Ростовской области. Врио главы МЧС Александр Чуприян назвал решение правильным и добавил, что в ведомстве его поддерживают, поскольку это облегчает принятие юридических решений.

О начале массового вывоза населения из самопровозглашённых республик в Ростовскую область заявил вчера днём глава ДНР Денис Пушилин, следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. По данным агентства Reuters, суммарное число жителей, готовых покинуть ДНР, составляет около 700 тысяч человек.