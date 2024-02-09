В Волгограде арестовали россиянку, «потрогавшую» грудь «Родины-матери» Суд в Волгограде арестовал россиянку за осквернение монумента «Родина-мать»

Фото: vk.com/sledcomru

Суд в Волгограде заключил под стражу до 9 марта жительницу Самары, опубликовавшую в своих соцсетях видеоролик, где она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, сообщает СУСК России по Волгоградской области. Девушку обвиняют по статье о реабилитации нацизма.

Центральным районным судом города Волгограда удовлетворено ходатайство следователей СК России об избрании обвиняемой в реабилитации нацизма меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Видео о котором идет речь было распространенно в соцсетях летом 2023 года. На нем, как утверждается, подозреваемая расположила палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его. Пользователи возмутились ее поступком. Девушка уехала из страны. Накануне ее задержали в одном из аэропортов Москвы по возвращения на родину.

Ранее активист из Башкирии Расул Ахияретдинов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением переделать памятник. По его мнению, у статуи вызывающе торчат соски, что провоцирует некоторых блогеров «потрогать» их на фото и видео.

Тем временем, первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко заявила, что подобные предложения исходит от «не сильно умного человека». По ее словам, если автор инициативы видит в «Родине-матери» в первую очередь грудь, а не меч, это характеризует его определенным образом.