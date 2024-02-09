«Неумный человек»: Драпеко о призыве скрыть «срамные места» «Родины-матери» Драпеко: призыв скрыть грудь «Родины-матери» исходит от неумного человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Драпеко

Предложение скрыть «срамные места» на главной скульптуре мемориального комплекса на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет!» исходит от «не сильно умного человека», заявила в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко. Так она отреагировала на соответствующее требование, которое выдвинул активист из Башкирии Расул Ахияретдинов.

Я хочу сказать, что это предложил не сильно умный человек. Думаю, он из той породы, которые на Венеру Милосскую пытались надеть нижнее белье. Если он видит в «Родине-матери» в первую очередь грудь, а не меч, это характеризует его определенным образом, — заявила Драпеко.

Ранее Ахияретдинов выступил с призывом в адрес президента России Владимира Путина переделать «Родину-мать». По его мнению, у статуи вызывающе торчат соски, что провоцирует некоторых блогеров «потрогать» их на фото и видео. В качестве довода он сослался на личные консультации с мусульманским и православным духовенством. Активист заявил, что «никого из них» не устраивает внешний вид памятника. Ахияретдинов считает, что данный мемориал является одной из многих «ошибок» Советского Союза.

Предложение поступило после задержания жительницы Самары Алены А. Ранее она опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором «потрогала» грудь монумента. Следователи обвинили ее в реабилитации нацизма.